Премьер Сербии Брнабич назвала «исключительно сложной» ситуацию по подготовке визита в страну Сергея Лаврова

«Исключительно сложной» назвала ситуацию с визитом в Сербию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова премьер страны Ана Брнабич. По ее словам, логистикой поездки российского министра вынужден заниматься президент Сербии Александр Вучич.
«Невероятно, что сейчас в Европе и мире ситуация такая, что президент одной страны должен заниматься такими вещами, как логистика путешествия министра иностранных дел другой страны, от которой (логистики) зависит, приедет он или нет», - заявила Брнабич в воскресенье в эфире телеканала TV - pink.
Премьер-министр подчеркнула, что в связи с предстоящим визитом Лаврова, который намечен на 6-7 июня, Вучич проводит ряд встреч с представителями России, США, Германии и ЕС.
Логистические сложности связаны с перелетом Лаврова над «недружественными» России странами. В частности Болгария, Черногория и Северная Македония закрыли свое воздушное пространство для пролета самолета Лаврова.