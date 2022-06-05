Премьер Сербии Брнабич назвала «исключительно сложной» ситуацию по подготовке визита в страну Сергея Лаврова

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5 июня 2022, 17:44 Источник: ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/globallook.com

«Исключительно сложной» назвала ситуацию с визитом в Сербию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова премьер страны Ана Брнабич. По ее словам, логистикой поездки российского министра вынужден заниматься президент Сербии Александр Вучич.

«Невероятно, что сейчас в Европе и мире ситуация такая, что президент одной страны должен заниматься такими вещами, как логистика путешествия министра иностранных дел другой страны, от которой (логистики) зависит, приедет он или нет», - заявила Брнабич в воскресенье в эфире телеканала TV - pink.

Премьер-министр подчеркнула, что в связи с предстоящим визитом Лаврова, который намечен на 6-7 июня, Вучич проводит ряд встреч с представителями России, США, Германии и ЕС.

Логистические сложности связаны с перелетом Лаврова над «недружественными» России странами. В частности Болгария, Черногория и Северная Македония закрыли свое воздушное пространство для пролета самолета Лаврова.