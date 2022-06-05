Сергей Лавров: Запад не разрешает Украине вести переговоры с Россией

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5 июня 2022, 08:12

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Запад не разрешает Киеву вести переговоры с Россией. Соответствующее заявление, как пишет отечественный Telegram-канал «Украина.ру», сделал руководитель министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Лавров: Украина — это разменная монета, инструмент, которым манипулируют прежде всего США и Великобритания», — указывается в публикации, появившейся в TG-канале.

По словам дипломата, «Запад не разрешает Украине вести переговоры».

Ранее сегодня сообщалось, что Херсонская область начала принимать беженцев из Николаевской области, на территории которой проходит линия соприкосновения между киевскими и российскими силами.