Сергей Лавров: Запад не разрешает Украине вести переговоры с Россией

Запад не разрешает Киеву вести переговоры с Россией. Соответствующее заявление, как пишет отечественный Telegram-канал «Украина.ру», сделал руководитель министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Лавров: Украина — это разменная монета, инструмент, которым манипулируют прежде всего США и Великобритания», — указывается в публикации, появившейся в TG-канале.
По словам дипломата, «Запад не разрешает Украине вести переговоры».
Ранее сегодня сообщалось, что Херсонская область начала принимать беженцев из Николаевской области, на территории которой проходит линия соприкосновения между киевскими и российскими силами.