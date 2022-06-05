Херсонская область начала принимать беженцев из Николаевской области, где проходит линия соприкосновения между силами РФ и Украины

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5 июня 2022, 07:43 Источник: Telegram-канал ТАСС

Военный, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Херсонская область начала принимать беженцев из Николаевской области, на территории которой проходит линия соприкосновения между силами Российской Федерации и Украины. Об этом информирует ТАСС.

«Херсонская область начала принимать беженцев из соседней Николаевской области, где сейчас проходит линия соприкосновения между российскими войсками и украинскими формированиями, сообщил нам замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее в воскресенье сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал «сюрпризы» для украинских националистов и призвал президента страны Владимира Зеленского сдаться.