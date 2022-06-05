Кадыров пообещал «сюрпризы» для украинских националистов и призвал Зеленского сдаться

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5 июня 2022, 07:24

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал «сюрпризы» для украинских националистов и призвал президента Владимира Зеленского сдаться. Соответствующую публикацию политик разместил в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что в скором времени «российские силы применят новые тактические приемы» в ходе специальной операции, проводимой на территории соседнего государства.

«Шайтаны, бандеровцы и нацики — ждите сюрпризов! А Зеленского предупреждаю в последний раз! Подними руки и выйди на площадь со словами "Не стреляйте, родные, сдаюсь!"» — говорится в посте главы Чечни.

Ранее на текущей неделе министерство обороны России проинформировало, что войска Украины, понеся критические потери, в ходе боев за город Северодонецк отступают к Лисичанску.