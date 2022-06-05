Кадыров пообещал «сюрпризы» для украинских националистов и призвал Зеленского сдаться

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал «сюрпризы» для украинских националистов и призвал президента Владимира Зеленского сдаться. Соответствующую публикацию политик разместил в своем Telegram-канале.
Кадыров отметил, что в скором времени «российские силы применят новые тактические приемы» в ходе специальной операции, проводимой на территории соседнего государства.
«Шайтаны, бандеровцы и нацики — ждите сюрпризов! А Зеленского предупреждаю в последний раз! Подними руки и выйди на площадь со словами "Не стреляйте, родные, сдаюсь!"» — говорится в посте главы Чечни.
Ранее на текущей неделе министерство обороны России проинформировало, что войска Украины, понеся критические потери, в ходе боев за город Северодонецк отступают к Лисичанску.