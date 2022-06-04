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Минобороны России: войска Украины, понеся критические потери, в ходе боев за Северодонецк отступают к Лисичанску

, 17:28

Минобороны России: войска Украины, понеся критические потери, в ходе боев за Северодонецк отступают к Лисичанску
Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Войска Украины, понеся критические потери, в ходе боев за город Северодонецк отступают к Лисичанску. На это, как передает РИА Новости, указали в министерстве обороны Российской Федерации.

«Украинские войска, понеся критические потери — в ряде подразделений до 90% — в ходе боев за Северодонецк отступают в направлении Лисичанска, сообщили в Минобороны РФ», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время встречи с министром обороны ФРГ Кристиной Ламбрехт попросил предоставить киевской стороне подводные лодки.

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