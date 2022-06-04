Спикер Рады Стефанчук во время встречи с министром обороны Германии Ламбрехт попросил предоставить Украине подлодки

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4 июня 2022, 14:30

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Председатель украинского парламента Руслан Стефанчук в ходе встречи с главой немецкого министерства обороны Кристиной Ламбрехт попросил предоставить бывшей советской республике субмарины. Об этом информирует отечественный Telegram-канал «Украина.ру».

«Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время встречи с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт попросил предоставить Украине подводные лодки», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Ранее сегодня сообщалось, что российская армия ликвидировала с помощью ракет пункт дислокации иностранных наемников на территории Одесской области.