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Армия России уничтожила ракетами пункт дислокации иностранных наемников в Одесской области

, 12:16

Армия России уничтожила ракетами пункт дислокации иностранных наемников в Одесской области
Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Российская армия ликвидировала с помощью ракет пункт дислокации иностранных наемников на территории Одесской области. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

В утренней сводке, появившейся в Telegram-канале ведомства, отмечается, что высокоточными снарядами воздушного базирования был атакован центр артиллерийской подготовки армии Украины в районе населенного пункта Стецковка Сумской области.

«Также в районе Дачное Одесской области в результате ракетного удара уничтожен пункт дислокации иностранных наемников», — говорится в сводке.

Как сообщалось ранее в субботу, штаб теробороны ДНР указал, что силы республик Донбасса при поддержке военных России контролируют 226 населенных пунктов.

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