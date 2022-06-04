Штаб теробороны ДНР: силы республик Донбасса при поддержке военных РФ контролируют 226 населенных пунктов, идут бои за Святогорск

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4 июня 2022, 11:57

Ополченцы Донбасса в 2014 году, Alexander Ermochenko / globallookpress.com

Силы народных республик Донбасса при поддержке военных Российской Федерации контролируют 226 населенных пунктов, в настоящий момент идут бои за город Святогорск. Соответствующую информацию, как передает РИА Новости, предоставил штаб территориальной обороны ДНР.

«Силы ДНР и ЛНР при поддержке российских военных контролируют 226 населенных пунктов, идут бои за Святогорск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети появилось видео ударов тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по позициям Вооруженных сил Украины под Авдеевкой.