Народная милиция ДНР выложила видео ударов российской ТОС-1 «Солнцепек» по позициям армии Украины под Авдеевкой

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4 июня 2022, 11:08

Стрельба из ТОС-1 «Солнцепек», MOD Russia / globallookpress.com

Народная милиция ДНР опубликовала видео ударов российской тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по позициям Вооруженных сил Украины под Авдеевкой. Ролик появился в Telegram-канале НМ.

«ТОС-1м "Солнцепек" ударила по позициям ВСУ под Авдеевкой. Одним залпом данная боевая машина способна накрыть 40 000 кв. м — территорию эквивалентную четырем футбольным полям», — прокомментировали выложенные кадры в Народной милиции.

Там добавили, что термобарические боеприпасы, которые использует ТОС-1, «не дают шансов противнику».

Ранее в субботу сообщалось, что вертолеты Ка-52 уничтожили с помощью ракет танк, бронетранспортер и вооружение на позиции ВСУ.