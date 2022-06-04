Народная милиция ДНР выложила видео ударов российской ТОС-1 «Солнцепек» по позициям армии Украины под Авдеевкой

Народная милиция ДНР опубликовала видео ударов российской тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по позициям Вооруженных сил Украины под Авдеевкой. Ролик появился в Telegram-канале НМ.
«ТОС-1м "Солнцепек" ударила по позициям ВСУ под Авдеевкой. Одним залпом данная боевая машина способна накрыть 40 000 кв. м — территорию эквивалентную четырем футбольным полям», — прокомментировали выложенные кадры в Народной милиции.
Там добавили, что термобарические боеприпасы, которые использует ТОС-1, «не дают шансов противнику».
Ранее в субботу сообщалось, что вертолеты Ка-52 уничтожили с помощью ракет танк, бронетранспортер и вооружение на позиции ВСУ.