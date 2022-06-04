Российские вертолеты Ка-52 уничтожили ракетами танк, бронетранспортер и вооружение на позиции армии Украины

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4 июня 2022, 10:42

Вертолет Ка-52 «Аллигатор», MOD Russia / globallookpress.com

Российские вертолеты Ка-52 уничтожили с помощью ракет танк, бронетранспортер и вооружение на позиции украинской армии. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

В Telegram-канале ведомства появилось видео, на котором запечатлена боевая работа экипажей Ка-52 по ликвидации опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

«Авиационные удары наносились управляемым и неуправляемым ракетным вооружением. Экипажи вертолетов уничтожили танк, бронетранспортер и вооружение на позиции ВСУ», — прокомментировали опубликованный ролик в Минобороны.

Как сообщалось ранее в субботу, заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока указала, что республика поучаствует в разработке устава международного трибунала над киевскими боевиками.