Замглавы МИД ЛНР Сорока: республика примет участие в разработке устава международного трибунала над украинскими боевиками

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4 июня 2022, 09:38

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

ЛНР поучаствует в разработке устава международного трибунала над украинскими боевиками. Об этом, как пишет Telegram-канал «Донбасс решает», проинформировала Анна Сорока, заместитель руководителя министерства иностранных дел республики.

«ЛНР примет участие в разработке устава международного трибунала над украинскими боевиками. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел республики Анна Сорока», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Дипломат выразила надежду на то, что к разработке уставных документов, помимо представителей ДНР и ЛНР, будут привлечены эксперты из Южной Осетии и Абхазии.

Ранее на текущей неделе депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина сообщила, что на скамье подсудимых трибунала в республике окажутся и иностранные боевики, и инструкторы из государств, входящих в НАТО.