Депутат ДНР Шишкина: на скамье подсудимых трибунала в республике окажутся и иностранные боевики, и инструкторы из стран НАТО

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2 июня 2022, 14:17

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

На скамье подсудимых трибунала в Донецкой народной республике окажутся и иностранные боевики, и инструкторы из государств, входящих в Североатлантический альянс. Такую информацию озвучила Елена Шишкина, депутат Народного совета ДНР.

«На скамье подсудимых трибунала в ДНР окажутся и иностранные боевики, и инструкторы из стран НАТО, и — "мы очень надеемся" — спонсоры нацбатальонов, заявила РИА Новости глава комитета Народного совета ДНР», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, Шишкина отметила, что устав международного трибунала над украинскими боевиками будет соответствовать всем нормам конвенций по защите прав человека.