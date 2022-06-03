Боррель: Евросоюз не признает российские паспорта, выданные жителям Запорожской и Херсонской областей

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3 июня 2022, 17:40 Источник: РИА Новости

Глава евродипломатии Жозеп Боррель, Mohammad Abu Ghosh/globallook.com

Евросоюз осуждает указ президента Путина и не признает выдачу российских паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей Украины. Об этом заявил в пятницу верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством Евросоюза, говорится, что ЕС «осуждает» подписанный 25 мая президентом России Путиным указ об упрощенном порядке предоставления гражданства жителям Херсонской и Запорожской областей Украины.

«Европейский Союз не признает эти паспорта», - заявил Боррель.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявлял, что большинство жителей населенных пунктов Украины, перешедших под контроль российских войск, хотят получить российские паспорта.