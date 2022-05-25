Депутат Госдумы Водолацкий сообщил, что большинство жителей Херсонской и Запорожской изъявили желание получить российские паспорта

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25 мая 2022, 09:05 Источник: ТАСС

Российский паспорт, Alexey Bychkov/globallook.com

Большинство жителей населенных пунктов Украины, перешедших под контроль российских войск, хотят получить российские паспорта. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, такое желание изъявили порядка 70% жителей Запорожской, Херсонской и части Николаевской областей.

Как рассказал Водолацкий, процедура выдачи российских паспортов уже отлажена в ДНР и ЛНР, однако по регионам, которые переходят под контроль России сейчас, «есть своя специфика», связанная с необходимостью отработки механизма. Парламентарий считает, что это займет максимум три месяца.

«У нас закон гибкий, адаптированный, вне зависимости от проведения специальной военной операции, он уже работал до этого. И я думаю, что как раз в рамках исполнения этого федерального закона у нас не будет проблем с получением гражданства на этих территориях», - заявил депутат.

Перед началом военной спецоперации Водолацкий сообщал, что заявления на получение российского гражданства подали около 950 тысяч жителей Донбасса. Российский паспорт, Alexey Bychkov.