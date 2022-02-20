Депутат Госдумы Водолацкий: заявления на получение российского гражданства подали около 950 тысяч жителей Донбасса

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20 февраля 2022, 10:14 Источник: ТАСС

Российский паспорт, Nikolay Gyngazov/globallook.com

По данным депутата Государственной думы от Ростовской области Виктора Водолацкого, на сегодняшний день порядка 950 тысяч жителей непризнанных республик Донбасса подали заявление на получение российского гражданства.

«Общее количество написавших заявление - порядка 950 тыс. человек. Люди сейчас продолжают идти в миграционные службы и пишут заявления на получение гражданства РФ», - сказал Водолацкий.

По словам парламентария, на 15 февраля на территории ДНР и ЛНР проживало 775 620 граждан России. Еще 170 тысяч проходят процедуру оформления гражданства.

Ранее сообщалось, что Министры иностранных дел «большой семерки» осудили действия российского руководства по предоставлению российского гражданства населению самопровозглашенных республик Донбасса. По их мнению, это не соответствует духу Минских соглашений.