Главы МИД «большой семерки» осудили выдачу российских паспортов жителям Донбасса

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19 февраля 2022, 21:10 Источник: "Говорит Москва"

Мюнхенская конфренция по безопасности, Tobias Hase/globallook.com

Министры иностранных дел Q7 осудили действия российского руководства по предоставлению российского гражданства населению самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом говорится в их заявлении по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

«Россия должна <...> придерживаться всех своих обязательств по выполнению Минских соглашений. Мы также осуждаем то обстоятельство, что Россия продолжает выдавать российские паспорта жителям районов Украины, которые не контролируются правительством. Это явно не соответствует духу Минских договоренностей», — говорится в документе.

Главы МИД считают, что в настоящее время в Донбассе идет подготовка к военной эскалации, и призывают Россию принять меры по ее сдерживанию.

«Мы обеспокоены, что инсценированные инциденты могут быть использованы как предлог возможной военной эскалации. Россия должна использовать свое влияние на самопровозглашенные республики, чтобы обеспечить сдержанность и деэскалацию», - цитирует заявление "РИА Новости".