Глава украинского МИД Кулеба призвал к международному расследованию инцидентов в Донбассе, о которых сообщают российские СМИ

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19 февраля 2022, 18:52 Источник: Twitter

Дмитрий Кулеба, Bernd von Jutrczenka/globallook.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг информацию о попадании украинских снарядов на территорию Российской Федерации. Соответствующее заявление опубликовано в его твиттере.

«Мы решительно опровергаем все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ. Украина не осуществляла никаких подобных обстрелов. Мы призываем немедленно провести беспристрастное международное расследование инцидентов, о которых сообщают российские СМИ», - написал глава украинского МИД.

Ранее в субботу Пограничное управление ФСБ по Ростовской области подтвердило информацию о двух украинских снарядах, упавших на территории РФ.