ФСБ подтвердила попадание двух снарядов на территорию России вблизи границы с Украиной

Погрануправление ФСБ России по Ростовской области подтвердило попадание снарядов на территорию региона вблизи с украинской границей. Один из них разрушил хозпостройку, другой взорвался в двух километрах от границы. Пострадавших и жертв нет.
«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области зафиксировано попадание боеприпасов на территорию России. Один из снарядов взорвался в 2 км от российско-украинской границы на окраине станицы Митякинская Тарасовкого района. Другой снаряд разрушил хозяйственную постройку на территории частного домовладения в хуторе Маноцкий Тарасовкого района», - сообщили в управлении.
При этом главком ВСУ Валерий Залужный утверждает, что украинские подразделения не обстреливали из артиллерийских орудий ни Донбасс, ни территорию Российской Федерации.
Ранее в субботу председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в субботу поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело по факту двух взрывов на территории России.