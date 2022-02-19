ФСБ подтвердила попадание двух снарядов на территорию России вблизи границы с Украиной

Аргументы Недели → Происшествия 13+

19 февраля 2022, 18:30 Источник: РИА Новости

Фото со страницы "Донецк Online" ВКонтакте

Погрануправление ФСБ России по Ростовской области подтвердило попадание снарядов на территорию региона вблизи с украинской границей. Один из них разрушил хозпостройку, другой взорвался в двух километрах от границы. Пострадавших и жертв нет.

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области зафиксировано попадание боеприпасов на территорию России. Один из снарядов взорвался в 2 км от российско-украинской границы на окраине станицы Митякинская Тарасовкого района. Другой снаряд разрушил хозяйственную постройку на территории частного домовладения в хуторе Маноцкий Тарасовкого района», - сообщили в управлении.

При этом главком ВСУ Валерий Залужный утверждает, что украинские подразделения не обстреливали из артиллерийских орудий ни Донбасс, ни территорию Российской Федерации.

Ранее в субботу председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в субботу поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело по факту двух взрывов на территории России.