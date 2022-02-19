Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в Ростовской области недалеко от Украины

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19 февраля 2022, 15:49 Источник: СКР

фото с сайта СКР

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин в субботу поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело после того, как два взрыва прогремели сегодня в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.

По данным СКР, на территории Ростовской области вблизи границы с Украиной, военнослужащие ВСУ произвели массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения. В результате обстрела снаряд, который был выпущен с территории Украины, разорвался в Тарасовском районе Ростовской области. Жительница Дурновки рассказала подробности разрыва снаряда. Дурновка находится недалеко от границы с Украиной.

Позже обнаружено место разрыва второго снаряда в районе станицы Митякинской Тарасовского района. Предварительно, это был 120-мм зажигательный боеприпас от системы "Град".

Бастрыкин поручил возбудить дело и провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего.