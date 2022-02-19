Жительница Ростовской области рассказала, что после взрыва внутри воронки от снаряда обнаружен белый порошок с сильным запахом

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19 февраля 2022, 15:03 Источник: Don Mash

фото с сайта СКР

Жительница Дурновки в Тарасовском районе Ростовской области, где в субботу ранним утром прогремел взрыв, рассказала подробности разрыва снаряда. Дурновка находится недалеко от границы с Украиной.

Telegram-канал Don Mash сообщил, что супруг Марины первым услышал грохот, когда вышел на улицу. Он подошел поближе к месту происшествия и увидел воронку от разорвавшегося снаряда. Внутри и по краям был заметен белый порошок, имеющий сильный запах.

По признанию Марины, она наскоро собрали самые необходимые вещи и убежали к родителям. Супруги вызвали участкового, и на место происшествия выехал наряд полиции. Жительница Дурновки говорит, что на улице до сих пор слышны выстрелы.

Кадры с места происшествия появились в СМИ.