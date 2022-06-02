Евродепутат Даниэль Буда предположил, что «Украина может стать целью ядерных ударов различной силы»

Депутат Европейского парламента Даниэль Буда высказал предположение, согласно которому «Украина может стать целью ядерных ударов различной силы». Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».
«Украина может стать целью ядерных ударов различной силы, призванных ослабить моральный дух военнослужащих и гражданских лиц», — процитирован Буда в публикации, размещенной в TG-канале.
Также парламентарий считает, что могут быть атакованы расположенные в Румынии или Польше пункты сбора, которые используются для передачи помощи и боеприпасов киевской стороне.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, американский президент Джо Байден отметил, что США не видят никаких признаков, указывающих на планы России применить ядерное оружие.