Евродепутат Даниэль Буда предположил, что «Украина может стать целью ядерных ударов различной силы»

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2 июня 2022, 08:21

Заседание Европарламента, Philipp von Ditfurth / globallookpress.com

Депутат Европейского парламента Даниэль Буда высказал предположение, согласно которому «Украина может стать целью ядерных ударов различной силы». Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Украина может стать целью ядерных ударов различной силы, призванных ослабить моральный дух военнослужащих и гражданских лиц», — процитирован Буда в публикации, размещенной в TG-канале.

Также парламентарий считает, что могут быть атакованы расположенные в Румынии или Польше пункты сбора, которые используются для передачи помощи и боеприпасов киевской стороне.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, американский президент Джо Байден отметил, что США не видят никаких признаков, указывающих на планы России применить ядерное оружие.