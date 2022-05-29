Послы Евросоюза в очередной раз не смогли согласовать эмбарго на российскую нефть

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29 мая 2022, 20:38 Источник: РИА Новости

Флаг Евросоюза, Kay Nietfeld/globallook.com

Постоянные представители стран ЕС вновь не смогли согласовать эмбарго на российскую нефть, которое должно стать частью шестого пакета санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В воскресенье в Брюсселе состоялось заседание постоянных представителей Евросоюза накануне саммита ЕС, который должен принять шестой пакет санкций. По информации источника, по-прежнему остается много неясностей по графику отказа от поставок российской нефти в Европу. По его словам, «больше ясности можно ожидать в понедельник». Завтра обсуждение будет продолжено.

Как сообщалось ранее, Болгария обратилась в Евросовет с просьбой отсрочить эмбарго до середины 2024 года. В свою очередь Венгрия вообще призвала снять вопрос о запрете российской нефти с обсуждения Евросовета.

Предыдущая неудачная попытка согласовать эмбарго была предпринята Евросоюзом 18 мая.