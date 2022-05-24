Орбан предложил снять с обсуждения Евросовета вопрос о введении эмбарго на российскую нефть

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24 мая 2022, 15:28 Источник: ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Filip Radwanski/globallook.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил снять с обсуждения Евросовета вопрос введения эмбарго на российскую нефть, так как у стран ЕС нет единой позиции по этому поводу. Письмо с таким предложением Орбан направил главе Евросовета Шарлю Мишелю, сообщила во вторник Financial Times.

Он назвал обсуждение шестого пакета санкций в обстановке отсутствия консенсуса «контрпродуктивным».

«Это лишь подчеркнет наличие внутренних противоречий в отсутствие реальной возможности разрешить их. Поэтому я предлагаю не поднимать этот вопрос на следующем заседании Европейского совета», - приводит издание цитату из письма Орбана.

Ранее венгерский премьер заявлял, что для Венгрии предложение Евросоюза об эмбарго на российскую нефть равносильно атомной бомбе.