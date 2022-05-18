Евросоюз не смог согласовать запрет на поставки российской нефти в рамках шестого пакета санкций

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18 мая 2022, 17:45 Источник: ТАСС

Флаг Евросоюза, Kay Nietfeld/globallook.com

Страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на поставки в Европу российской нефти. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в среду эфире канала Rai News 24.

По его словам, ЕС «пока не может завершить обсуждение этого вопроса». Тем не менее, Джентилони заявил, что «оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса».

В рамках шестого пакета санкций против РФ ЕС намеревался ввести поэтапное эмбарго на российскую нефть. Однако некоторые страны, сильно зависимые от российских энергоносителей, отказываются поддержать эту меру. В частности, венгерский лидер Виктор Орбан сравнил ее по последствиям для своей страны с атомной бомбой.