Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Евросоюз не смог согласовать запрет на поставки российской нефти в рамках шестого пакета санкций

, 17:45 Источник: ТАСС

Евросоюз не смог согласовать запрет на поставки российской нефти в рамках шестого пакета санкций
Флаг Евросоюза, Kay Nietfeld/globallook.com

Страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на поставки в Европу российской нефти. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в среду эфире канала Rai News 24.

По его словам, ЕС «пока не может завершить обсуждение этого вопроса». Тем не менее, Джентилони заявил, что «оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса».

В рамках шестого пакета санкций против РФ ЕС намеревался ввести поэтапное эмбарго на российскую нефть. Однако некоторые страны, сильно зависимые от российских энергоносителей, отказываются поддержать эту меру. В частности, венгерский лидер Виктор Орбан сравнил ее по последствиям для своей страны с атомной бомбой.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика