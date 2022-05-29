Bloomberg: Болгария попросила ЕС отсрочить эмбарго на поставки российской нефти в страну до середины 2024 года

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29 мая 2022, 17:25 Источник: "Российская газета"

Нефтяная вышка. Фото: pixabay.com

Правительство Болгарии обратилось в Евросоюз с просьбой отсрочить эмбарго на импорт российской нефти в страну до середины 2024 года. О документе стало известно агентству Bloomberg.

Как утверждает агентство, правительства стран ЕС уже ознакомлены с содержанием обращения. В воскресенье оно может быть рассмотрено в Брюсселе. Болгария, которая уже отказалась от поставок российского газа, продемонстрировав солидарность с другими странами Евросоюза, надеется на положительное решение вопроса.

Как сообщил болгарский премьер Кирил Петков, до середины 2024 года страна планирует наладить поставки нефти из Греции.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность сделать исключение для Венгрии при введении нефтяного эмбарго.