Немецкий министр экономики Хабек: в Германии готовы поддержать эмбарго на российскую нефть в Евросоюз без участия Венгрии

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23 мая 2022, 11:31

Министр экономики Германии Роберт Хабек, www.imago-images.de / globallookpress.com

В ФРГ готовы поддержать эмбарго на российскую нефть в Европейский союз без участия Венгрии. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал «RT на русском», сделал руководитель немецкого министерства экономики Роберт Хабек.

«В Германии готовы поддержать эмбарго на российскую нефть в ЕС без участия Венгрии, но предложение должно последовать со стороны Еврокомиссии, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не смог согласовать запрет на поставки нефти из РФ в рамках шестого пакета ограничительных мер в отношении Москвы.