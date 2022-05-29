Трамп заявил о возможности Третьей мировой из-за ситуации на Украине и призвал вернуться к переговорам

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29 мая 2022, 07:02 Источник: РИА "Новости"

бывший президент США Дональд Трамп, Sammy Minkoff/imago stock&people

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил опасения, что конфликт на Украине может закончиться Третьей мировой войной, поэтому все усилия должны быть направлены на переговоры.

Дональд Трамп в рамках выступления на митинге в штате Вайоминг отметил, что из-за глупости того, что "мы творим и делаем", конфликт на Украине может завершиться миллионами потерянных жизней и даже Третьей мировой войной. Экс-глава США назвал происходящее "ужасом" и выразил мнение, что "не будет никаких победителей".

Трамп также заявил о необходимости возвращения Москвы и Киева за стол переговоров.