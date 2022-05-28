Российский МИД: Москва ушла от США далеко вперед в создании гиперзвукового оружия

Москва ушла от Соединенных Штатов далеко вперед в создании гиперзвукового оружия. На это, как информирует ТАСС, указали в министерстве иностранных дел России.
«РФ ушла от США далеко вперед в создании гиперзвукового оружия, заявили в МИД РФ», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.
Также в дипломатическом ведомстве отметили, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность возобновления взаимных инспекций по СНВ-3.
Ранее в субботу сообщалось, что российское Минобороны выложило видео испытательной стрельбы гиперзвуковой ракетой «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» в акватории Баренцева моря.