Минобороны РФ выложило видео испытательной стрельбы гиперзвуковой ракетой «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» в Баренцевом море

Аргументы Недели → Общество 13+

28 мая 2022, 10:58

Фрегат «Адмирал Горшков», MOD Russia / globallookpress.com

Российское министерство обороны опубликовало видео испытательной стрельбы гиперзвуковой ракетой «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» в акватории Баренцева моря. Данный ролик появился в Telegram-канале ведомства.

«По данным объективного контроля, гиперзвуковая крылатая ракета “Циркон” успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1000 км», — прокомментировали выложенные кадры в Минобороны.

Также там отметили, что полет снаряда соответствовал заданным параметрам.

Как сообщалось ранее в субботу, ТАСС проинформировал, что военные РФ применили во время специальной операции на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка».