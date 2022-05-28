Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

ТАСС: военные России применили в ходе спецоперации на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка»

, 07:52 Источник: Telegram-канал ТАСС

ТАСС: военные России применили в ходе спецоперации на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка»
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Военные России применили в ходе специальной операции на украинской территории новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка». Об этом проинформировал ТАСС.

«Российские военные применили новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка" в ходе спецоперации на Украине, сообщил нам источник в силовых структурах», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, издание The Wall Street Journal написало, что Соединенные Штаты одобрили поставки Киеву реактивных систем залпового огня, способных бить на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая в настоящий момент есть у украинской стороны.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика

Политика