ТАСС: военные России применили в ходе спецоперации на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка»

Военные России применили в ходе специальной операции на украинской территории новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка». Об этом проинформировал ТАСС.
«Российские военные применили новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка" в ходе спецоперации на Украине, сообщил нам источник в силовых структурах», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.
Как сообщалось ранее в субботу, издание The Wall Street Journal написало, что Соединенные Штаты одобрили поставки Киеву реактивных систем залпового огня, способных бить на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая в настоящий момент есть у украинской стороны.