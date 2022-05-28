WSJ: США одобрили поставки Украине РСЗО, способных бить на десятки миль дальше любой артустановки, которая сегодня есть у Киева

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28 мая 2022, 07:22

Американская военная техника, Sgt. Dustin Biven / globallookpress.com

Соединенные Штаты одобрили поставки Украине реактивных систем залпового огня, способных бить на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть у киевской стороны. Такие сведения, как передает РИА Новости, оказались в распоряжении американского издания The Wall Street Journal (WSJ).

«США одобрили поставки Киеву РСЗО, способных бить "на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении у Украины", пишет WSJ. Также в новый пакет помощи войдут системы HIMARS, которые имеют примерно ту же дальность пуска ракет, но передвигаются на колесных шасси», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что руководитель британского МИД Лиз Трасс высказала мнение, согласно которому Запад никогда не сможет чувствовать себя в безопасности, если Москва победит на Украине.