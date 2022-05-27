Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Глава британского МИД Трасс: если Россия одержит победу на Украине, Запад никогда не сможет чувствовать себя в безопасности

, 16:02

Глава британского МИД Трасс: если Россия одержит победу на Украине, Запад никогда не сможет чувствовать себя в безопасности
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, I-Images / globallookpress.com

Если Москва одержит победу на Украине, Запад никогда не сможет чувствовать себя в безопасности. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, озвучила британский министр иностранных дел Лиз Трасс.

«Если Россия одержит победу на Украине, Запад никогда не сможет чувствовать себя в безопасности, заявила глава МИД Британии», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного конформационного агентства.

Ранее в пятницу сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предполагаемую идею британского премьера Бориса Джонсона о создании военного альянса с киевской стороной подрывом позиций Евросоюза.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество

Политика