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Один человек пострадал в результате обстрела белгородского села Нехотеевка со стороны ВСУ

, 21:39 Источник: Telegram

Один человек пострадал в результате обстрела белгородского села Нехотеевка со стороны ВСУ
губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, stavregion.ru / globallookpress.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером в пятницу, 27 мая, сообщил об обстреле села Нехотеевка. Согласно последней информации, в результате случившегося пострадал один человек.

Вячеслав Гладков отметил, что в ходе обстрела Нехотеевки были повреждены восемь строений, газопровод и линия электропередачи. Известно, что пострадал мужчина – врачи выявили у него осколочное ранение голени. Медицинская помощь пациенту оказывается в полном объеме.

Отметим, что в белгородском селе Нехотеевка введен режим ЧС.

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