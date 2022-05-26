Губернатор Белгородской области Гладков: «Весь день продолжается обстрел Журавлёвки»

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26 мая 2022, 18:01

Повреждение на доме в Журавлёвке/ стоп-кадр из сюжета

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг, 26 мая, заявил, что на протяжении всего дня продолжается обстрел территории со стороны Украины. Предварительно известно, что пострадала женщина.

Журналисты РИА Новости представили читателям сообщение губернатора из его Telegram-канала.

«Весь день продолжается обстрел Журавлёвки. Ранена женщина. Подробности выясняются», — отметил губернатор.

Напомним, Гладков ранее сообщил, что при обстреле Журавлёвки повреждены были десять жилых домов.

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации сообщили накануне о начале расследования фактов обстрела со стороны Украины села Журавлёвка Белгородской области.