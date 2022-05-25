Следком РФ зафиксирует факты обстрела села Журавлёвка Белгородской области украинскими боевиками

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25 мая 2022, 22:31

Обстрел, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации сообщили в среду, 25 мая, о начале расследования фактов обстрела со стороны Украины села Журавлёвка Белгородской области.

«Следователи СК России зафиксируют данные об обстреле украинскими силовиками села Журавлёвка Белгородской области, в результате которого был ранен мирный житель и повреждён ряд жилых домов», —цитирует ТАСС заявление правоохранительного ведомства.

Одновременно СК заявляет, что примет меры ради установления личностей причастных к обстрелу украинских преступников. Делается это ради привлечения их к уголовной ответственности.

Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Журавлёвка попало под обстрел со стороны украинских вооружённых сил, есть один пострадавший.