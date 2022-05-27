Corriere Della Sera: британский премьер Джонсон предложил Зеленскому создать альянс, направленный против России

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27 мая 2022, 09:48

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Tejas Sandhu / globallookpress.com

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому сформировать альянс, направленный против Российской Федерации. Соответствующая информация, как пишет отечественный Telegram-канал «Украина.ру», оказалась в распоряжении итальянского издания Corriere Della Sera.

«Британский премьер Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать альянс, направленный против России, сообщает Corriere Della Sera. Альянс должен стать альтернативой Евросоюзу. Помимо Великобритании и Украины в него могут войти Польша, Эстония, Латвия, Литва и Турция. Киев пока не ответил на предложение Лондона», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

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