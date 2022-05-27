Глава ДНР Пушилин заявил о планах восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя

Руководитель ДНР Денис Пушилин заявил о планах восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя. Об этом информирует РИА Новости.
«ДНР планирует восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя, но сначала нужно обеспечить безопасность полетов, заявил РИА Новости Пушилин», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.
Как сообщалось ранее в пятницу, Денис Пушилин отметил, что предприятия украинских инвесторов, которые выделяли деньги националистическим батальонам, перейдут в государственную собственность.
Накануне спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин указал, что боевики, оставшиеся на мариупольском металлургическом комбинате «Азовсталь», не оказывают сопротивления силам республики.