Глава ДНР Пушилин заявил о планах восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя

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27 мая 2022, 09:30 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Руководитель ДНР Денис Пушилин заявил о планах восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя. Об этом информирует РИА Новости.

«ДНР планирует восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя, но сначала нужно обеспечить безопасность полетов, заявил РИА Новости Пушилин», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, Денис Пушилин отметил, что предприятия украинских инвесторов, которые выделяли деньги националистическим батальонам, перейдут в государственную собственность.

Накануне спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин указал, что боевики, оставшиеся на мариупольском металлургическом комбинате «Азовсталь», не оказывают сопротивления силам республики.