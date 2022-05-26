Басурин: боевики, оставшиеся на «Азовстали» в Мариуполе, не оказывают сопротивления силам ДНР

Аргументы Недели → В мире 13+

26 мая 2022, 14:45

Мариуполь, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Боевики, оставшиеся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, не оказывают сопротивления силам ДНР. На это, как информирует ТАСС, указал спикер Народной милиции республики Эдуард Басурин.

«Оставшиеся на "Азовстали" боевики не оказывают сопротивления силам ДНР, заявил Басурин», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Представитель Народной милиции также отметил, что на предприятии могут оставаться десятки боевиков.

Как сообщалось ранее в четверг, глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление о том, что Москва знает об инициативе Италии по урегулированию на Украине только из СМИ.