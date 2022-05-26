Басурин: боевики, оставшиеся на «Азовстали» в Мариуполе, не оказывают сопротивления силам ДНР

Боевики, оставшиеся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, не оказывают сопротивления силам ДНР. На это, как информирует ТАСС, указал спикер Народной милиции республики Эдуард Басурин.
«Оставшиеся на "Азовстали" боевики не оказывают сопротивления силам ДНР, заявил Басурин», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.
Представитель Народной милиции также отметил, что на предприятии могут оставаться десятки боевиков.
Как сообщалось ранее в четверг, глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление о том, что Москва знает об инициативе Италии по урегулированию на Украине только из СМИ.