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26 мая 2022, 14:28

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Российская Федерация знает об инициативе Рима по урегулированию на Украине только из СМИ. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Россия знает об инициативе Италии по урегулированию на Украине только из СМИ, заявил Лавров», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Некоторое время назад итальянское внешнеполитическое ведомство подтвердило существование мирного плана по Украине, который был передан в ООН. Данный документ предполагает среди прочего прекращение огня и нейтралитет Киева.

Ранее сегодня руководитель ЛНР Леонид Пасечник сообщил о взятии под контроль войсками республики 95% ее территории.