Леонид Пасечник заявил о взятии под контроль войсками ЛНР 95% территории республики

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26 мая 2022, 13:00

Глава ЛНР Леонид Пасечник, Kremlin Pool / globallookpress.com

Войска Луганской народной республики взяли под контроль 95% ее территории. С соответствующим заявлением выступил руководитель ЛНР Леонид Пасечник.

«Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о взятии под контроль 95% территории республики», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале «Украина.ру».

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в свою очередь, спрогнозировал сегодня, что сопротивление киевских сил на окраинах города Красный Лиман не продлится долго.

Как сообщалось ранее в четверг, немецкий канцлер Олаф Шольц отметил, что Запад не согласится с «навязанным миром» на Украине.