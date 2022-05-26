Немецкий канцлер Шольц: Запад не согласится с «навязанным миром» на Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

26 мая 2022, 12:40

Канцлер Германии Олаф Шольц, www.imago-images.de / globallookpress.com

Запад не согласится с «навязанным миром» на Украине. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Олаф Шольц заявил, что Запад не согласится с "навязанным миром" на Украине», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отметил некоторое время назад, что входящим в альянс государствам следует быть готовыми к оказанию длительной поддержки киевской стороне.

Как сообщалось ранее в четверг, глава ДНР Денис Пушилин указал, что первый этап Мариупольского трибунала над украинскими националистами может быть проведен уже до конца этого лета.