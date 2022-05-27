Пушилин: предприятия украинских инвесторов, выделявших деньги националистическим батальонам, перейдут в собственность ДНР

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27 мая 2022, 09:07 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Предприятия инвесторов с Украины, которые выделяли деньги националистическим батальонам, перейдут в собственность ДНР. Об этом проинформировал руководитель республики Денис Пушилин.

«Предприятия украинских инвесторов, которые выделяли деньги националистическим батальонам, перейдут в госсобственность, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, американский телевизионный канал CNN узнал, что Соединенные Штаты собираются на следующей неделе объявить о новом пакете военной помощи киевской стороне.