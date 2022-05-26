Суд отправил Додона на месяц под домашний арест

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26 мая 2022, 18:41

Игорь Додон, молдавский политик, Kremlin Pool/ Global Look Press

В четверг, 26 мая, суд Кишинёва вынес вердикт о домашнем аресте экс-президента Молдавии Игоря Додона на 30 суток. Сообщает РИА Новости, ссылаясь на решение суда.

В здание судебного ведомства бывшего гаранта доставили под конвоем. Додон не смог пообщаться с прессой.

Прокуратура РМ по борьбе с коррупцией настаивала на аресте бывшего президента на месяц, поскольку он подозревается в коррупционной схеме и государственной измене.

Игорь Додон официально заявил, что располагает всеми необходимыми объяснениями, которые снимут с него предъявляемые обвинения в открытом формате.

Напомним, экс-президент Молдавии Игорь Додон задержан во вторник, 24 мая, на 72 часа. Политика подозревают в государственной измене и коррупции после поддержки проведения спецоперации ВС РФ на Украине. Информацию сообщает исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Елена Казакова на брифинге.