В Молдавии задержан экс-президент Додон – подозрение в госизмене

Аргументы Недели → В мире 13+

24 мая 2022, 17:50

Игорь Додон, молдавский политик, Kremlin Pool/ Global Look Press

Бывший президент Молдавии Игорь Додон задержан во вторник, 24 мая, на 72 часа. Политика подозревают в государственной измене и коррупции после поддержки проведения спецоперации ВС РФ на Украине. Информацию сообщает исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Елена Казакова на брифинге.

«Антикоррупционный центр и СБ провели десять обысков, речь идет о незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии, а также госизмене. В результате обысков были задержаны на 72 часа два человека», − цитирует «Украина.ру» слова чиновницы.

В прокуратуре РМ журналистам подтвердили, что один из задержанных — это Додон.

Утром во вторник, 24 мая, стало известно, что прокуратура и СБ Молдавии в настоящий момент проводят обыски в доме бывшего президента республики Игоря Додона. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.