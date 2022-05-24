Экс-президента Молдавии Додона подозревают в предательстве родины

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24 мая 2022, 09:05 Источник: РИА "Новости"

Игорь Додон. сайт Кремля

Экс-президент Молдавии Игорь Додон подозревается по нескольким уголовным статьям, в частности, о предательстве родины. Об этом заявила глава пресс-службы генпрокуратуры страны Марианна Керпек.

Ранее сегодня стало известно, что в доме Игоря Додона проводятся обыски в рамках дела, которое было заведено на основании подозрения о совершении политиком ряда преступлений (пассивная коррупция, финансирование политической партии со стороны криминальной организации, предательство родины, а также незаконное обогащение).

Напомним, Додон находился на посту президента Молдавии с декабря 2016 по декабрь 2020 года.