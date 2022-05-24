В доме бывшего президента Молдавии Додона идут обыски

Утром во вторник, 24 мая, стало известно, что прокуратура и СБ Молдавии в настоящий момент проводят обыски в доме бывшего президента республики Игоря Додона. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.
Игоря Додона подозревают в вероятности получения взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка. Представитель генпрокуратуры Марианна Керпек подчеркнула, что подробности будут предоставлены позже.
Напомним, ранее в СМИ поступили данные о том, что экс-президент Молдавии Игорь Додон подозревается в хищении двенадцати миллионов долларов в ходе импорта электроэнергии в 2008 году. Об этом сообщил сам политик 29 декабря прошлого года после допроса в Генпрокуратуре республики. Додон подчеркнул, что не признает себя виновным.