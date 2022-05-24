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Аргументы Недели Политика 13+

В доме бывшего президента Молдавии Додона идут обыски

, 08:00 Источник: РИА "Новости"

В доме бывшего президента Молдавии Додона идут обыски
бывший президент Молдавии Игорь Додон, Kremlin Pool/Global Look Press

Утром во вторник, 24 мая, стало известно, что прокуратура и СБ Молдавии в настоящий момент проводят обыски в доме бывшего президента республики Игоря Додона. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Игоря Додона подозревают в вероятности получения взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка. Представитель генпрокуратуры Марианна Керпек подчеркнула, что подробности будут предоставлены позже.

Напомним, ранее в СМИ поступили данные о том, что экс-президент Молдавии Игорь Додон подозревается в хищении двенадцати миллионов долларов в ходе импорта электроэнергии в 2008 году. Об этом сообщил сам политик 29 декабря прошлого года после допроса в Генпрокуратуре республики. Додон подчеркнул, что не признает себя виновным.

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