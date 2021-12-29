Экс-президента Молдавии Игоря Додона подозревают в хищении 12 миллионов долларов

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29 декабря 2021, 14:38

Игорь Додон, Kremlin Pool/globallook.com

Бывший президент Молдавии Игорь Додон подозревается в хищении 12 млн долларов при импорте электроэнергии в 2008 году. Об этом сообщил он сам после допроса в Генпрокуратуре республики.

«Мне показали часть дела, заявили, что я подозреваемый, а не обвиняемый»,- сказал Додон. Дело, о котором идет речь, — 13-летней давности. В то время Додон занимал пост вице-премьера и курировал вопросы экономики. По версии следствия, в 2008 году необоснованно росла закупочная цена на электроэнергию, а разница оседала на счетах подставных компаний. Организаторы схемы, среди которых был Додон, похитили, по мнению следствия, около $11,9 млн государственных средств.

Экс-президент не признает себя виновным и заявляет о том, что готов сотрудничать со следствием.

«Никуда убегать мы не собираемся, я готов сотрудничать со следствием, не чувствую за собой никакой вины. Меня признали подозреваемым, как и многих других людей»,- сказал Додон.

Кроме того, он считает, что дело 13-летней давности подняли сейчас, чтобы «отвлечь общество от недовольства повышением цен и тарифов» и оказать давление на оппозицию.

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