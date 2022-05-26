Пушилин: жители освобожденных территорий в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях ассоциируют свое будущее с Россией

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26 мая 2022, 10:56 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Жители освобожденных территорий в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях ассоциируют свое будущее с Российской Федерацией. Соответствующее заявление сделал Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики.

«У жителей освобожденных территорий Херсонской, Запорожской, Харьковской областей появляется уверенность в своем будущем, они его ассоциируют с Россией, заявил РИА Новости Пушилин», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, ТАСС указал на то, что Вооруженные силы Украины сдали расположенный в Донбассе город Светлодарск практически без боя.