ТАСС: армия Украины сдала город Светлодарск в Донбассе практически без боя

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26 мая 2022, 10:32 Источник: Telegram-канал ТАСС

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины сдали расположенный на территории Донбасса город Светлодарск практически без боя. На это указал ТАСС.

«ВСУ практически без боя сдали город Светлодарск в ДНР. Бойцы Народной милиции ЛНР захватили передовые позиции украинских войск. Опасаясь окружения, остававшиеся подразделения отступили за город», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее в четверг сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин высказал мнение, согласно которому проведение референдума по присоединению к России республик Донбасса целесообразно лишь после выхода данных образований на их конституционные границы.