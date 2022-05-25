Захарова: предложения Италии по урегулированию ситуации на Украине оторваны от реальности, их сложно воспринимать всерьез

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25 мая 2022, 15:38

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Предложения Рима по урегулированию ситуации на Украине оторваны от реальности, их сложно воспринимать всерьез. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Некоторое время назад итальянское дипломатическое ведомство подтвердило существование мирного плана по Украине, переданного в ООН. Данный документ предполагает среди прочего нейтралитет Киева, обеспеченный международно-политическими гарантиями и связанный с процессом вступления бывшей советской республики в Евросоюз.

«Предложения Италии по урегулированию ситуации на Украине оторваны от реальности, их сложно воспринимать всерьез, заявила Захарова», — говорится в публикации, появившейся сегодня в Telegram-канале ТАСС.

При этом отечественный дипломат отметила, что Москве свой план Рим не передавал.

Также Мария Захарова указала, что Россия не станет хвататься за любое западное предложение по урегулированию на Украине.

Ранее в среду сообщалось, что спикер МИД РФ высказала точку зрения, согласно которой бесконтрольные поставки государствами, входящими в Североатлантический альянс, вооружений киевской стороне способствуют уничтожению Украины.